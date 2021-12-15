İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği, arızalanan tanker nedeniyle askıya alındı - Haberler
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İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği, arızalanan tanker nedeniyle askıya alındı

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği, arızalanan tanker nedeniyle askıya alındı
AA / Zeynep Rakipoğlu - Haberler | Güncel

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin, bir tankerde meydana gelen makine arızası nedeniyle askıya alındığı bildirildi.

İSTANBUL (AA) - İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin, bir tankerde meydana gelen makine arızası nedeniyle askıya alındığı bildirildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İstanbul Boğazı Keçilik Koyu mevkisinde Ahmet Telli isimli tankerin makine arızası yaşadığı belirtildi.

Tankerin yanında olan Kurtarma-10 römorkörünün yanı sıra İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri koordinasyonunda Kurtarma-7 römorkörü, KEGM-5 botu ve kılavuz kaptanın tankere yönlendirildiği aktarılan açıklamada, "İstanbul Boğazı gemi trafiği askıya alındı." bilgisi verildi.

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği, arızalanan tanker nedeniyle askıya alındı

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği, arızalanan tanker nedeniyle askıya alındı

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği, arızalanan tanker nedeniyle askıya alındı

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği, arızalanan tanker nedeniyle askıya alındı

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği, arızalanan tanker nedeniyle askıya alındı

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AA / Zeynep Rakipoğlu - Son Dakika Haberleri

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