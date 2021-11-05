İstanbul Boğazı'nda sis etkisini gösterdi
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İstanbul Boğazı'nda sis etkisini gösterdi İstanbul Boğazı'nda sabah saatlerinde sis etkili oldu.
İstanbul Boğazı'nda sis etkisini gösterdi
İSTANBUL - İstanbul Boğazı'nda sabah saatlerinde sis etkili oldu. Sis nedeniyle boğazın karşı kıyısını görmek zorlaştı.
İstanbul Boğazı'nda sabah saatlerinde sis etkisini gösterdi. Yoğun sis nedeniyle Beşiktaş Ortaköy Meydanı'ndan boğazın diğer yakasını görüş zorlaştı. Ortaköy'e gelen turistler yoğun sis altında hatıra fotoğrafı çektirdi.