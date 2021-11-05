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İstanbul Boğazı'nda sis etkisini gösterdi

İhlas Haber Ajansı / Alper Suat Tutaşı - Haberler | Genel

İstanbul Boğazı'nda sis etkisini gösterdi İstanbul Boğazı'nda sabah saatlerinde sis etkili oldu.

İstanbul Boğazı'nda sis etkisini gösterdi

İSTANBUL - İstanbul Boğazı'nda sabah saatlerinde sis etkili oldu. Sis nedeniyle boğazın karşı kıyısını görmek zorlaştı.

İstanbul Boğazı'nda sabah saatlerinde sis etkisini gösterdi. Yoğun sis nedeniyle Beşiktaş Ortaköy Meydanı'ndan boğazın diğer yakasını görüş zorlaştı. Ortaköy'e gelen turistler yoğun sis altında hatıra fotoğrafı çektirdi.

İstanbul Boğazı'nda sis etkisini gösterdi

İstanbul Boğazı'nda sis etkisini gösterdi

İstanbul Boğazı'nda sis etkisini gösterdi

İhlas Haber Ajansı / Alper Suat Tutaşı - Son Dakika Haberleri
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