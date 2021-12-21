Tankerin iskele demiri düştü, İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı - Haberler
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Tankerin iskele demiri düştü, İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı

AA / Muhammed Gencebay Gür - Haberler | Güncel

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Anadolu Kavağı önlerinde bir tankerin iskele demirinin düşmesi nedeniyle İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin askıya alındığını bildirdi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İstanbul Boğazı kuzey-güney seyri esnasında "USICHEM" isimli ayçiçeği yağı yüklü tankerin, Anadolu Kavağı önlerinde iskele demirinin düştüğü belirtildi.

"BOĞAZ TRAFİĞİ ASKIYA ALINDI"

Tankere, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğe bağlı İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda Kılavuz Kaptan, KURTARMA-5 ve KURTARMA-8 römorkör ile KEGM-5 hızlı tahlisiye botunun yönlendirildiği aktarılan açıklamada, "Boğaz trafiği askıya alındı." bilgisi verildi.

AHIRKAPI'YA ÇEKİLECEK

Açıklamada, tankerin 13.54 itibarıyla demir almış kılavuz kaptan nezaretinde, Kurtarma-8 ve Kurtarma-5 refakatinde güney yönlü boğaz seyrine başladığı ve Ahırkapı'ya çekileceği kaydedildi.

Tankerin iskele demiri düştü, İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı

Tankerin iskele demiri düştü, İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği, tankerin iskele demirinin düşmesi nedeniyle askıya alındı

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği, tankerin iskele demirinin düşmesi nedeniyle askıya alındı

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AA / Muhammed Gencebay Gür - Son Dakika Haberleri

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