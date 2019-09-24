İstanbul Bienali'nden çocuklara özel çalışma

24.09.2019 18:24

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından gerçekleştirilen "16. İstanbul Bienali", çocukları çevre ve sanat konusunda bilinçlendirmek üzere yapılan çeşitli çalışmalara önayak oluyor.

Bienal kapsamında hazırlanan "Opti ile Pesi: Bu Dünya Hepimizin" çocuk kitabının tanıtımı, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Resim ve Heykel Müzesi'nde yapıldı.

Yekta Kopan'ın kaleme aldığı, çizimlerini Gökçe Akgül'ün yaptığı eser, Burcu Ural Kopan'ın yayın yönetmenliğinde hazırlandı.

Çocuklara bir yandan bienalin teması Yedinci Kıta'yı, sergi mekanlarını ve sanat eserlerini tanıtırken, diğer yandan çocukları iklim hareketinden ilham alan keyifli bir yolculuğa davet eden çalışma, merak uyandırıcı hikayesi, eğlenceli çizimleri ve renkli tasarımıyla okuma ve izleme sürecini keyifli bir oyuna dönüştürüyor.

Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Feyza Çorapçı'nın danışmanlığını yaptığı kitap, Türkçe, İngilizce ve Arapça olarak üç dilde hazırlandı.

Yazar Yekta Kopan tanıtım toplantısında insan türünün evrende çok kısa bir sürede var olmasına rağmen yarattığı tahribata değinerek, "Eğer yeryüzünü 24 saatlik bir oluşum olarak düşünecek olursak insan türünün bu zaman dilimi içerisinde payı, henüz 5 dakika eder. 24 saatlik yeryüzü hikayesindeki 5 dakikasında, biz insan türü dünyayı bu hale getirmeyi başardık. Bienal kapsamında dikkat çekmek istediğimiz nokta işte tam burası." dedi.

"Opti ile Pesi: Bu Dünya Hepimizin" kitabıyla kriz haline gelmiş iklim sürecini çocuklarla tartışıyor olmaktan heyecan duyduğunu belirten Kopan, özellikle yetişkinlere çok görev düştüğünü söyledi.

Kopan, ebeveynlerin çocuklarıyla diyalog kurmasına olanak tanımayı amaçladıklarını ifade ederek, "Diyaloğa ihtiyacımız var. Biz pek başaramadık belki bundan sonra nesiller bir şeylerin daha iyi olması için seslerini yükseltecekler. Bu kitap biz yetişkinleri bizim çocuklarımızın bu ne cüret demesini isteyen bir kitap. Bu ne cüret diyebileceğimiz bir evrene doğru yürümek umuduyla." ifadelerini kullandı.

Eser, tüm bienal mekanları, anlaşmalı kitabevleri ve İKSV Alt Kat'tan ücretsiz olarak temin edilebilecek.

Kaynak: AA