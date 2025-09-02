İstanbul BEYLİKDÜZÜ elektrik kesintisi! 2 Eylül Beylikdüzü elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Beylikdüzü elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 2 Eylül günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

BEYLİKDÜZÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Beylikdüzü elektrik kesintisi listesi açıklandı:

2025-09-03 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Deplase Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU Mah. 200., 202., 204., 59., 63., 65., 67., HARAMİDERE, HÜRRİYET, MALAZGİRT sk bölgelerinde 03/09/2025 09:00:00 - 03/09/2025 17:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-09-04 08:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-DEREAĞZI Mah. GİRNE, SERİNPINAR sk bölgelerinde 04/09/2025 08:00:00 - 04/09/2025 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.