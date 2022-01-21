İSTANBUL (İHA) - İstanbul beyaza büründü... Bazı vatandaşlar karın keyfini çıkardı, bazılarıysa zor anlar yaşadı

İSTANBUL - İstanbul'da kar yağışı nedeniyle birçok bölge karla kaplandı. Yoğun kar yağışı nedeniyle bazı vatandaşlar otobüs duraklarına sığınırken, bazı vatandaşların ise kar tapu oynadığı görüldü.

İstanbul'da akşam saatlerinde şiddetini artıran kar yağışı nedeniyle ortalık beyaza büründü. Evlerine gitmek isteyen birçok vatandaş otobüs duraklarına sığınırken, bazı vatandaşlar ise kar topu oynayarak keyif yaptı.