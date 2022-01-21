İstanbul beyaza büründü... Bazı vatandaşlar karın keyfini çıkardı, bazılarıysa zor anlar yaşadı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İstanbul beyaza büründü... Bazı vatandaşlar karın keyfini çıkardı, bazılarıysa zor anlar yaşadı

İhlas Haber Ajansı / Ensar Kıranlıoğlu - Haberler | Güncel

İstanbul beyaza büründü.

İSTANBUL (İHA) - İstanbul beyaza büründü... Bazı vatandaşlar karın keyfini çıkardı, bazılarıysa zor anlar yaşadı

İSTANBUL - İstanbul'da kar yağışı nedeniyle birçok bölge karla kaplandı. Yoğun kar yağışı nedeniyle bazı vatandaşlar otobüs duraklarına sığınırken, bazı vatandaşların ise kar tapu oynadığı görüldü.

İstanbul'da akşam saatlerinde şiddetini artıran kar yağışı nedeniyle ortalık beyaza büründü. Evlerine gitmek isteyen birçok vatandaş otobüs duraklarına sığınırken, bazı vatandaşlar ise kar topu oynayarak keyif yaptı.

İstanbul beyaza büründü... Bazı vatandaşlar karın keyfini çıkardı, bazılarıysa zor anlar yaşadı

İstanbul beyaza büründü... Bazı vatandaşlar karın keyfini çıkardı, bazılarıysa zor anlar yaşadı

İstanbul beyaza büründü... Bazı vatandaşlar karın keyfini çıkardı, bazılarıysa zor anlar yaşadı

İhlas Haber Ajansı / Ensar Kıranlıoğlu - Son Dakika Haberleri

İstanbul, kar, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title