İstanbul BEŞİKTAŞ elektrik kesintisi! 28 Mart Beşiktaş elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Beşiktaş elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 28 Mart günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

BEŞİKTAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ

2025-03-28 09:00:00 - 15:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce -DİKİLİTAŞ mah sk / GAYRETTEPE mah sk // ŞİŞLİ ilce -FULYA mah sk bölgelerinde 28/03/2025 09:00:00 - 28/03/2025 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-03-28 09:00:00 - 15:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-KURUÇEŞME mah AKINCILARBAYIRI, GÜLÇİMEN, MUHTAR NURETTİN, YEŞİLPINAR, ÇAĞRI, ÖZEFE sk bölgelerinde 28/03/2025 09:00:00 - 28/03/2025 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.