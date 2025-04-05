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İstanbul BAYRAMPAŞA elektrik kesintisi! 5 Nisan Bayrampaşa elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul BAYRAMPAŞA elektrik kesintisi! 5 Nisan Bayrampaşa elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?
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Bayrampaşa elektrik kesintisi listesi! 5 Nisan günü İstanbul'un bazı ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 5 Nisan günü İstanbul Bayrampaşa ilçesinde elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Bayrampaşa elektrik kesintisi nedeni ve kesinti süresi merak ediliyor. İşte Bayrampaşa elektrik kesintisi hakkında detaylar...

Bayrampaşa elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 5 Nisan günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

BAYRAMPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ

2025-04-05 11:00:00 - 12:30:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah 58., HEKİM, SÜLEYMAN ŞAH, ÇALIKUŞU, ÇUKUROVA, ÇİMENZAR, ÜRGÜPLÜ, İREM sk bölgelerinde 05/04/2025 11:00:00 - 05/04/2025 12:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-04-05 13:30:00 - 15:00:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-MURATPAŞA mah 105., 106., 107., CUMHURİYET, DEMİRHİSAR sk bölgelerinde 05/04/2025 13:30:00 - 05/04/2025 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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