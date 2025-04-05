İstanbul BAYRAMPAŞA elektrik kesintisi! 5 Nisan Bayrampaşa elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Bayrampaşa elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 5 Nisan günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

BAYRAMPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ

2025-04-05 11:00:00 - 12:30:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah 58., HEKİM, SÜLEYMAN ŞAH, ÇALIKUŞU, ÇUKUROVA, ÇİMENZAR, ÜRGÜPLÜ, İREM sk bölgelerinde 05/04/2025 11:00:00 - 05/04/2025 12:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-04-05 13:30:00 - 15:00:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-MURATPAŞA mah 105., 106., 107., CUMHURİYET, DEMİRHİSAR sk bölgelerinde 05/04/2025 13:30:00 - 05/04/2025 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.