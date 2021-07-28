İSTANBUL-BASIN EKSPRES YOLU'NDA OTOMOBİL TAKLA ATTI
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İSTANBUL-BASIN EKSPRES YOLU'NDA OTOMOBİL TAKLA ATTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KÜÇÜKÇEKMECE Basın Ekspres yolunda otomobil sürücüsü önce başka bir araca sonra da bariyerlere çarparak takla attı.

KÜÇÜKÇEKMECE Basın Ekspres yolunda otomobil sürücüsü önce başka bir araca sonra da bariyerlere çarparak takla attı. Kazada otomobilde bulunan kadın yolcu yaralandı.

Kaza, akşam saat 22.00 sıralarında Basın Ekspres yolu İstoç istikametinde yaşandı. İddiaya göre, Ferhat İnanç idaresindeki 34 VS 8267 plakalı otomobil kontrolden çıkarak önce Faruk Öztürk idaresindeki 34 VT 5950 plakalı hafif ticari araca çarptı sonra da bariyerlere çarparak takla attı. Takla atan otomobildeki yolcu Gözde Aydın yaralı şekilde araçtan çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Araçların sürücüleri kazadan yara almadan kurtulurken, kazaya karışan araç çekici ile yoldan çekildi. Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.

İSTANBUL-BASIN EKSPRES YOLU'NDA OTOMOBİL TAKLA ATTI
İSTANBUL-BASIN EKSPRES YOLU'NDA OTOMOBİL TAKLA ATTI
İSTANBUL-BASIN EKSPRES YOLU'NDA OTOMOBİL TAKLA ATTI
İSTANBUL-BASIN EKSPRES YOLU'NDA OTOMOBİL TAKLA ATTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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