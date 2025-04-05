İstanbul BAKIRKÖY su kesintisi! 5-6 Nisan İSKİ Bakırköy su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
İSKİ Bakırköy su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 5 Nisan günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Bakırköy ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 5 Nisan İstanbul Bakırköy su kesintisi saatleri...
Bakırköy su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 5 Nisan günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 5 Nisan İstanbul su kesintisi saatleri...
BAKIRKÖY SU KESİNTİSİ
Etkilenen Mahalle: KARTALTEPE MAH
Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi: 05.04.2025 17:41:15
Tahmini Bitiş Tarihi: 5.04.2025 20:00
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185