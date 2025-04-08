İstanbul BAHÇELİEVLER su kesintisi! 8-9 Nisan İSKİ Bahçelievler su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
İSKİ Bahçelievler su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 8 Nisan günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Bahçelievler ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 8 Nisan İstanbul Bahçelievler su kesintisi saatleri...
Bahçelievler su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 8 Nisan günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 8 Nisan İstanbul su kesintisi saatleri...
BAHÇELİEVLER SU KESİNTİSİ
Etkilenen Mahalle: ZAFER MAH
Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi: 08.04.2025 16:55:21
Tahmini Bitiş Tarihi: 8.04.2025 19:00
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185