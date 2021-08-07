İSTANBUL-BAĞCILAR'DAKİ ÇİFTE CİNAYETİN ZANLISI TEKİRDAĞ'DA YAKALANDI
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İSTANBUL-BAĞCILAR'DAKİ ÇİFTE CİNAYETİN ZANLISI TEKİRDAĞ'DA YAKALANDI

İSTANBUL-BAĞCILAR'DAKİ ÇİFTE CİNAYETİN ZANLISI TEKİRDAĞ'DA YAKALANDI
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BAĞCILAR'DA Osman ve Mehmet Sarıtemur kardeşleri öldüren Hakan Çevik'i de ağır yaralayarak olay yerinden kaçan zanlı Habip Göktaş, Tekirdağ'da yakalandı.

BAĞCILAR'DA Osman ve Mehmet Sarıtemur kardeşleri öldüren Hakan Çevik'i de ağır yaralayarak olay yerinden kaçan zanlı Habip Göktaş, Tekirdağ'da yakalandı.

Bağcılar 15 Temmuz Mahallesi'nde 13 Temmuz Salı günü, tekstil atölyesi sahibi Habip Göktaş, aralarında alacak verecek meselesi bulunan iki kardeşten önce Osman Sarıtemur'u daha sonra da ağabeyi Mehmet Sarıtemur'u da atölyeye çağırarak öldürmüştü. Cesetleri halıya sararak ortadan kaldırma planı yaptığı sırada Osman Sarıtemur'un arkadaşı olan ve uzun süre geri gelmeyen arkadaşını kontrol etmek için atölyeye giren Hakan Çevik, halıya sarılı 2 cesedi görmüş, panikleyen Habip Göktaş, Hakan Çevik'i de öldürmeye çalışarak başına çekiçle, göğsünden de tabancayla vurduktan sonra olay yerinden kaçmıştı. Polis ekipleri kaçan Habip Göktaş'ı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Habip Göktaş'ın izini süren ekipler Tekirdağ'da bir çiftlik evini belirledi. 2 gün önce sabah saatlerinde yapılan operasyonla yakalanıp İstanbul'a getirilen çifte cinayetin zanlısı Habip Göktaş'ın sorgusu devam ediyor. - İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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İSTANBUL-BAĞCILAR'DAKİ ÇİFTE CİNAYETİN ZANLISI TEKİRDAĞ'DA YAKALANDI - Haberler
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