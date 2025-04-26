İstanbul AVCILAR elektrik kesintisi! 26-27 Nisan Avcılar elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?
Avcılar elektrik kesintisi listesi! 26 Nisan günü İstanbul'un bazı ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 26 Nisan günü İstanbul Avcılar ilçesinde elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Avcılar elektrik kesintisi nedeni ve kesinti süresi merak ediliyor. İşte Avcılar elektrik kesintisi hakkında detaylar...
Avcılar elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 26 Nisan günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...
AVCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
2025-04-28 09:00:00 - 17:00:00
Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah ARPACI, BEBE, EMEKÇİ, HARDAL, KERAMET, NAMIK KEMAL, SEBZECİ, TIPATAN, ŞİRİN sk / MERKEZ mah ANADOL, ASKI, KERAMET, NAMIK KEMAL, PINAR, SANCAK, TERZİ, TIPATAN, YEŞİL, ŞABAN, ŞİRİN sk bölgelerinde 28/04/2025 09:00:00 - 28/04/2025 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.