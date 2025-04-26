İstanbul'da 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi

İstanbul beşik gibi! Bir saatte 4 kez sallandı
İstanbul'daki 4.3 büyüklüğündeki depremin ardından halk sokaklara çıktı

4.3 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbullular sokaklara çıktı
Ahmet Ercan'dan artçı depremler sonrası uyarı: Çok çekinilecek bir durumla karşı karşıya olabiliriz

Artçı depremlerin ardından Ahmet Ercan'dan uykuları kaçıracak uyarı
Narin Güran davasında mahkemeden karar! Duruşma için tarih de verildi

Narin Güran davasında mahkemeden 'tutukluluk' kararı

İstanbul AVCILAR elektrik kesintisi! 26-27 Nisan Avcılar elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul AVCILAR elektrik kesintisi! 26-27 Nisan Avcılar elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avcılar elektrik kesintisi listesi! 26 Nisan günü İstanbul'un bazı ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 26 Nisan günü İstanbul Avcılar ilçesinde elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Avcılar elektrik kesintisi nedeni ve kesinti süresi merak ediliyor. İşte Avcılar elektrik kesintisi hakkında detaylar...

Avcılar elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 26 Nisan günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

AVCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

2025-04-28 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah ARPACI, BEBE, EMEKÇİ, HARDAL, KERAMET, NAMIK KEMAL, SEBZECİ, TIPATAN, ŞİRİN sk / MERKEZ mah ANADOL, ASKI, KERAMET, NAMIK KEMAL, PINAR, SANCAK, TERZİ, TIPATAN, YEŞİL, ŞABAN, ŞİRİN sk bölgelerinde 28/04/2025 09:00:00 - 28/04/2025 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul AVCILAR elektrik kesintisi! 26-27 Nisan Avcılar elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.