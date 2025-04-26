İstanbul AVCILAR elektrik kesintisi! 26-27 Nisan Avcılar elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Avcılar elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 26 Nisan günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

AVCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

2025-04-28 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah ARPACI, BEBE, EMEKÇİ, HARDAL, KERAMET, NAMIK KEMAL, SEBZECİ, TIPATAN, ŞİRİN sk / MERKEZ mah ANADOL, ASKI, KERAMET, NAMIK KEMAL, PINAR, SANCAK, TERZİ, TIPATAN, YEŞİL, ŞABAN, ŞİRİN sk bölgelerinde 28/04/2025 09:00:00 - 28/04/2025 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.