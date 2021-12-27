İSTANBUL-AVCILAR'DAKİ MAZGAL HIRSIZLARI YAKALANDI

AVCILAR'da mazgal çalan iki şüpheli güvenlik kamera görüntülerinden yakalandı.

Firuzköy Mahallesi'nde 21 Aralık Salı günü mazgalların çalan iki kişi kaçtı. Polis güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Ekipler, daha önceden de birçok suç kaydı bulunan D.T., S.G ve S.S. isimli şüphelilerden D.T. ve S.G. yakalanarak gözaltına alındı. 'Açıktan Hırsızlık' suçundan cuma günü adliyeye sevk edilen iki şüpheli çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.