İSTANBUL-AVCILAR'DAKİ MAZGAL HIRSIZLARI YAKALANDI - Haberler
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İSTANBUL-AVCILAR'DAKİ MAZGAL HIRSIZLARI YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AVCILAR'da mazgal çalan iki şüpheli güvenlik kamera görüntülerinden yakalandı.

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AVCILAR'da mazgal çalan iki şüpheli güvenlik kamera görüntülerinden yakalandı.

Firuzköy Mahallesi'nde 21 Aralık Salı günü mazgalların çalan iki kişi kaçtı. Polis güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Ekipler, daha önceden de birçok suç kaydı bulunan D.T., S.G ve S.S. isimli şüphelilerden D.T. ve S.G. yakalanarak gözaltına alındı. 'Açıktan Hırsızlık' suçundan cuma günü adliyeye sevk edilen iki şüpheli çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İSTANBUL-AVCILAR'DAKİ MAZGAL HIRSIZLARI YAKALANDI

İSTANBUL-AVCILAR'DAKİ MAZGAL HIRSIZLARI YAKALANDI

İSTANBUL-AVCILAR'DAKİ MAZGAL HIRSIZLARI YAKALANDI

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