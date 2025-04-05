İstanbul ARNAVUTKÖY elektrik kesintisi! 6 Nisan Arnavutköy elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Arnavutköy elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 6 Nisan günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

ARNAVUTKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ

2025-04-06 09:30:00 - 15:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım / Dönüşüm Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÖMERLİ mah ADNAN KAHVECİ, HADIMKÖY-İSTANBUL sk bölgelerinde 06/04/2025 09:30:00 - 06/04/2025 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-04-06 10:00:00 - 15:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım / Dönüşüm Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HARAÇÇI mah AKGÜL, ALABALIK, ALBAY, ALTINTAŞ, BAYRAK, DOLMABAHÇE, DİNÇER, ESKİ EDİRNE ASFALTI, GEDİK, GÜLDEREN, GÜLNAZ, HALİM, HARAÇÇI-HADIMKÖY YOLU, KATİP ÇELEBİ, MABET, MADALYA, MALTEPE, MEMBA, MENZİL, REİS, SABRİ, SELİM, SUALTI, TAŞOLUK, TUNÇ, YEDİTEPE, YOKUŞ, ZÜBEYDE sk bölgelerinde 06/04/2025 10:00:00 - 06/04/2025 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-04-06 10:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YAVUZ SELİM mah POLİS OKULU sk / İMRAHOR mah ABDULLAH GÜL, AKYAYLA, ALYAPRAK, ATANUR, BATTAL, BEHİYE, BERHUDAR, BESTEGÜL, DEMİRTÜRK, DEVEKUŞU, DÖNENCE, ELİT, ENDAM, ERKİN, FERHATPAŞA, HALİT, KAMURAN, KAYYUM, KÜBRA, KİTAP, LAYİHA, LEVENT, NARDALI, ONBAŞI, REŞADİYE, SAİT, SEVBAN MEHMET, TÜRKİYE, VANİLYA, YEŞİL ÇAYIR, ÇAMLIYAYLA, ÇAVUŞOĞLU, ÖZALTAN, ÖZGÜ, İMRAHOR, ŞİRİNEVLER sk bölgelerinde 06/04/2025 10:00:00 - 06/04/2025 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.