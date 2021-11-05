İstanbul'a "Sarı" kodlu sis uyarısı
METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, bu akşam saatlerinden yarın öğle saatlere kadar İstanbul'a sis uyarısı yaptı.
İSTANBUL (DHA) - METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, bu akşam saatlerinden yarın öğle saatlere kadar İstanbul'a sis uyarısı yaptı.
'Sarı Kod' ile yapılan uyarıda, "Yer yer yoğun olmak üzere sis hadisesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar ve görüş mesafesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi
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