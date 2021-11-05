İstanbul'a  "Sarı" kodlu sis uyarısı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İstanbul'a  "Sarı" kodlu sis uyarısı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
İstanbul'a  

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, bu akşam saatlerinden yarın öğle saatlere kadar İstanbul'a sis uyarısı yaptı.

İSTANBUL (DHA) -  METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, bu akşam saatlerinden yarın öğle saatlere kadar İstanbul'a sis uyarısı yaptı.

'Sarı Kod' ile yapılan uyarıda, "Yer yer yoğun olmak üzere sis hadisesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar ve görüş mesafesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi


Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ümraniye Millet Bahçesi Açılış Töreni'ne katıldı: (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ümraniye Millet Bahçesi Açılış Töreni'ne katıldı: (1)

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İstanbul'un maddi ve manevi zenginliğini hedef alan her saldırıyı da failleriyle birlikte yerin 7 kat dibine gömmek...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul'un maddi ve manevi zenginliğini hedef alan her saldırıyı da failleriyle birlikte yerin 7 kat dibine gömmek...

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Yeşil Kalkınma Devrimi doğrultusunda İstanbul'u, içinde yaşayanların hayat kalitesini yükseltecek hizmetlerle tanıştırmak...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeşil Kalkınma Devrimi doğrultusunda İstanbul'u, içinde yaşayanların hayat kalitesini yükseltecek hizmetlerle tanıştırmak...
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title