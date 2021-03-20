İstanbul'a salı günü kar geleceğini söyleyen Orhan Şen'den dikkat çeken sözler: Önümüzdeki 4 gün sıra dışı meteorolojik olaylar yaşayacağız
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

İstanbul'a salı günü kar geleceğini söyleyen Orhan Şen'den dikkat çeken sözler: Önümüzdeki 4 gün sıra dışı meteorolojik olaylar yaşayacağız

20.03.2021 11:21 | Son Güncelleme: 20.03.2021 11:39

Meteoroloji, güncel raporlarına göre soğuk hava ve kar yağışının döneceğini açıkladı. Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, CNN'e yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki 4 gün sıra dışı meteorolojik olaylar yaşayacağız" derken, İstanbul'a da salı günü kar yağacağını söyledi.

Meteoroloji'nin son hava durumu raporunda soğuk hava ve kar yağışının döneceğini açıklamasının ardından CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, 'Önümüzdeki dört gün sıra dışı meteorolojik olaylar yaşayacağız' mesajını paylaşmıştı.

İşte Prof. Dr. Orhan Şen'in açıklamalarından satır başları:

"4 günde çok ani hava değişimleri meydana gelecek. Yağışlar bugün başlıyor, kuvvetli yağışlar sel baskınları da yapabilecek. Yarın ise Marmara bölgesi başta olmak üzere kuvvetli yağışlar başlıyor. Pazartesi günü sıcaklıklar artıyor, 'sıra dışı bir olay meydana geliyor' ve salı günü 8-9 derecelik sıcaklıklarda artış olacak. Kesinlikle normal değil bu durum, dolu yağışlı, gök gürültülü yağışlı, şimşekli bir hava durumu bekliyoruz. Salı günü bu aldığı sıcaklığı geri veriyor. 8-9 derece ısınan havalar bir gün sonra 10-12 derece sıcaklık düşüyor. Bunlar sıra dışı olaylardır. Şimşek, gök gürültüsü, sağanak yağış, sel baskınları yapabilecek dolu bile görebiliriz.

İstanbul'a salı günü kar geleceğini söyleyen Orhan Şen'den dikkat çeken sözler: Önümüzdeki 4 gün sıra dışı meteorolojik olaylar yaşayacağız

SALI AKŞAMI KAR GELİYOR

Salı akşamı Türkiye'ye tekrar geliyor. Kar, Trakya'dan başlayarak İç Anadolu Bölgesi'nde bilhassa etkisini sürdürecek. 1, 1.5 günlük kar yağışı önemli olabilir çünkü Mart karı biraz daha fazla olur. Sıcaklıklar salı akşamından düşmeye başlıyor, çarşamba günü 3-4 dereceye kadar, İstanbul'da 7-8 dereceye kadar düşüyor.

"İSTANBUL'A KAR YAĞIŞI SINIRDA"

İstanbul'a kar yağışı çok sınırda, yükseklerde karla karışık yağmur yapabilir ama Trakya'da ve İç Anadolu'da ve İç Ege'de kar yağışları 2 gün sürecek.

"4 GÜN İÇİNDE BAHARI DA KIŞI DA GÖRECEĞİZ"

Bu sistemde doğu bölgelerimiz çok fazla etkilenmeyecek daha çok batı bölgeler etkilenecek. İzmir, Çeşme gibi bölgelerde bugün sel tehlikesi var. Sıra dışı olaylar daha çok batı bölgeleri etkileyecek. Öyle bir jet akımı var ki soğuk havayı direkt bize getiriyor. 4 gün içinde her baharı göreceğiz hem de kışı göreceğiz.

Önümüzdeki hafta sonuna kadar soğuk hava devam edecek. Mart ayı yine yapacağını yapacak."

İstanbul'a salı günü kar geleceğini söyleyen Orhan Şen'den dikkat çeken sözler: Önümüzdeki 4 gün sıra dışı meteorolojik olaylar yaşayacağız
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ziya Selçuk Mustafa Şentop Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Esra Erol Çağatay Ulusoy Berrak Tüzünataç Aras Bulut İynemli
Spor Erol Bulut Fatih Terim Hakan Kutlu Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İstanbul'a salı günü kar geleceğini söyleyen Orhan Şen'den dikkat çeken sözler: Önümüzdeki 4 gün sıra dışı meteorolojik olaylar yaşayacağız - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.3.2021 11:41:55. #1.15#
title