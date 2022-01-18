İstanbul'a kar geliyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İstanbul'a kar geliyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Megakent İstanbul'a kar yeniden geliyor.

Megakent İstanbul'a kar yeniden geliyor. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre kentin birçok noktasında kar yağışı etkili olacak. İstanbul'da hava sıcaklığı hissedilir şekilde düştü; Daha da düşecek.

Yer yer kar yağışı etkisini gösterecek.Hatta soğuk hava iliklere kadar işleyecek. Bugün karla karışık yağan yağmur ertesi gün yerini kar yağışına bırakacak. Megakentte kar yağışının iki gün ara vermesi sonrası Cumartesi yeniden görüleceği tahmin ediliyor.

(İHA)

İstanbul'a kar geliyor

İstanbul'a kar geliyor

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Aydos Ormanına lapa lapa kar yağdı

Aydos Ormanına lapa lapa kar yağdı

 Bursa-Ankara yolunda çekim yapan TRT ekibi büyük tehlike atlattı! O anlar ekrana da yansıdı

Bursa-Ankara yolunda çekim yapan TRT ekibi büyük tehlike atlattı! O anlar ekrana da yansıdı
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, İstanbul, kar, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title