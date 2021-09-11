İsrail savaş uçaklarından Gazze'ye hava saldırısı - Haberler
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İsrail savaş uçaklarından Gazze'ye hava saldırısı

İhlas Haber Ajansı / Hamad Alnajjar - Haberler | Güncel

- İsrail savaş uçaklarından Gazze'ye hava saldırısı İsrail savaş uçakları, sabah erken saatlerde abluka altındaki Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine hava saldırısı düzenledi.

- İsrail savaş uçaklarından Gazze'ye hava saldırısı

GAZZE - İsrail savaş uçakları, sabah erken saatlerde abluka altındaki Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine hava saldırısı düzenledi.

İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin orta, kuzey ve güney kesimlerini hedef aldığı bildirildi. Saldırılarda bir tarım arazisi ile Filistin direniş gruplarının iki mevziisinin vurulduğu ifade edilirken, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'un batısında düzenlenen saldırı sonucu bölgede yangın çıktığı ve evlerde hasar meydana geldiği aktarıldı.

İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada ise Gazze'den İsrail'e atılan rokete karşılık olarak Hamas'a ait noktalarının savaş uçakları tarafından vurulduğu kaydedildi. İsrail, dün akşam Gazze'den atılan bir roketin havada imha edildiğini duyurmuştu. Roket nedeniyle İsrail'in Gazze Şeridi ile olan sınırı yakınında Eşkol bölgesinde sirenlerin çalındığı belirtilmişti.

İsrail savaş uçaklarından Gazze'ye hava saldırısı

İsrail savaş uçaklarından Gazze'ye hava saldırısı

İsrail savaş uçaklarından Gazze'ye hava saldırısı

İsrail savaş uçaklarından Gazze'ye hava saldırısı
İhlas Haber Ajansı / Hamad Alnajjar - Son Dakika Haberleri
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