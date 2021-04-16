İsrail, Ramazan ayında yine Gazze'yi bombaladı! Saldırıya tepkiler çığ gibi büyüdü
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İsrail, Ramazan ayında yine Gazze'yi bombaladı! Saldırıya tepkiler çığ gibi büyüdü

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İsrail, savaş uçakları ve helikopterlerle bu Ramazan ayında da Gazze Şeridi'ne saldırılar düzenlendi. İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, Gazze'de bulunan bir cephane imalathanesi, silah sevkiyatında kullanılan bir tünel ve Hamas'a bağlı bir askeri bölgenin hedef alınan yerler olduğu kaydedilirken saldırıya tepkiler çığ gibi büyüdü. Türkiye'de bir çok isim İsrail'in Ramazan ayında düzenlediği saldırıya sosyal medya hesapları üzerinden çok sert yorumlarla tepki gösterdi.

İsrail ordusunun Gazze'ye gece saatlerinde düzenlediği hava saldırılarında, ölen ya da yaralanan olmadı.

İSRAİL ORDUSUNDAN AÇIKLAMA

İsrail ordusu tarafından Twitter hesabından yapılan açıklamada, Gazze'deki bir cephane imalathanesi, silah sevkiyatında kullanılan bir tünel ve Hamas'a bağlı bir askeri bölgenin hedef alınan yerler olduğu kaydedildi.

SOSYAL MEDYADA TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ

İsrail'in Ramazan ayında Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırıları büyük tepki çekerken, Türkiye'de bulunan birçok isim de tepkisini sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla gösterdi.

İşte o tepkilerden bazıları;

- İsrail bu akşam hem Gazze'yi bombaladı hem de Mescid-i Aksa Camii'ndeki teravih namazından çıkan Filistinli Müslümanlara saldırdı.

- Bir iki ramazandır İsrail polisi ve askerlerinin göz boyadıkları ramazan kutlamaları olurdu. Ondan önceki yıllarda Gazze bombalanırdı. Bu sene böyle...

- Gazze yine vuruldu. Her Ramazan olduğu gibi... İsrail en çok da Ramazan'da bombalamaktan hoşlanır. Onca masum can...

- Ey İsrail gerçekten zalimsin...

İsrail, Ramazan ayında yine Gazze'yi bombaladı! Saldırıya tepkiler çığ gibi büyüdü
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