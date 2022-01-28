İsrail polisinden, Kudüs'teki yasa dışı yerleşim birimi protestolarına müdahale - Haberler
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İsrail polisinden, Kudüs'teki yasa dışı yerleşim birimi protestolarına müdahale

AA, Faiz Abu Rmeleh - Güncel
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Bir grup Filistinli Şeyh Cerrah Mahallesi'nde toplanması Protesto gösterisinden detaylar Grubun Filistin bayrağı taşıması İsrail polisinin göstericilere müdahalesi İsrail polisi bazı göstericileri gözaltına alması KUDÜS - İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde toplanan bir...

Bir grup Filistinli Şeyh Cerrah Mahallesi'nde toplanması

Protesto gösterisinden detaylar

Grubun Filistin bayrağı taşıması

İsrail polisinin göstericilere müdahalesi

İsrail polisi bazı göstericileri gözaltına alması KUDÜS - İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde toplanan bir grup, İsrail'in işgali ve yasadışı yerleşimlerini protesto etti. Grubun Filistin bayrağı taşıması üzerine, polisin göstericilere müdahalesinde arbede yaşandı. İsrail polisi, bazı göstericileri gözaltına aldı.

İsrail polisinden, Kudüs'teki yasa dışı yerleşim birimi protestolarına müdahale

İsrail polisinden, Kudüs'teki yasa dışı yerleşim birimi protestolarına müdahale

İsrail polisinden, Kudüs'teki yasa dışı yerleşim birimi protestolarına müdahale

AA / Faiz Abu Rmeleh - Güncel

Protesto, Filistin, İsrail, İşgal, Güncel, Haber

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