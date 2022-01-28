İsrail polisinden, Kudüs'teki yasa dışı yerleşim birimi protestolarına müdahale

Bir grup Filistinli Şeyh Cerrah Mahallesi'nde toplanması

Protesto gösterisinden detaylar

Grubun Filistin bayrağı taşıması

İsrail polisinin göstericilere müdahalesi

İsrail polisi bazı göstericileri gözaltına alması KUDÜS - İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde toplanan bir grup, İsrail'in işgali ve yasadışı yerleşimlerini protesto etti. Grubun Filistin bayrağı taşıması üzerine, polisin göstericilere müdahalesinde arbede yaşandı. İsrail polisi, bazı göstericileri gözaltına aldı.