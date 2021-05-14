İsrail ordusu Gazze Şeridi'ni kara, hava ve denizden yoğun şekilde bombaladı
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İsrail ordusu Gazze Şeridi'ni kara, hava ve denizden yoğun şekilde bombaladı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

İsrail ordusu abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzey kesimine kara, hava ve denizden yoğun şekilde saldırı düzenledi.

İsrail ordusu abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzey kesimine kara, hava ve denizden yoğun şekilde saldırı düzenledi.

Gazze'nin kuzey kesiminin doğu ve batı bölgelerinde bulunan farklı hedefler İsrail güçlerince top atışlarının yanı sıra hava ve denizden de eş zamanlı olarak yoğun biçimde bombalandı.

Saldırılar nedeniyle kentin kuzeyinde elektrik kesintileri yaşanırken, İsrail ordusunun bombaladığı bölgelerden alevlerin yükseldiği görüldü.

Söz konusu bölgelere ambulans ve sivil savunma ekipleri sevk edildi.

Öte yandan İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, hava ve kara kuvvetlerinin şu saatlerde Gazze Şeridi'ne saldırı düzenlediği belirtildi.

Saldırıda ölen ya da yaralanan olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne kara operasyonu başlattığını ve askerlerin Gazze'ye girdiğini duyurmuştu.

İsrail ordusu Gazze Şeridi'ni kara, hava ve denizden yoğun şekilde bombaladı
İsrail ordusu Gazze Şeridi'ni kara, hava ve denizden yoğun şekilde bombaladı
İsrail ordusu Gazze Şeridi'ni kara, hava ve denizden yoğun şekilde bombaladı
İsrail ordusu Gazze Şeridi'ni kara, hava ve denizden yoğun şekilde bombaladı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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