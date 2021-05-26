İsrail mahkemesinden Silvan Mahallesi'ndeki Filistinlileri evlerinden çıkartma kararı
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İsrail mahkemesinden Silvan Mahallesi'ndeki Filistinlileri evlerinden çıkartma kararı

İsrail mahkemesinden Silvan Mahallesi'ndeki Filistinlileri evlerinden çıkartma kararı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İsrail mahkemesi, işgal altındaki Kudüs'te bulunan Silvan Mahallesi'de yaşayan Filistinlileri evlerinden zorla çıkartılmasına ilişkin duruşma sırasında, Filistinliler ile İsrail güçleri arasında mahkeme önünde yaşanan arbedede 2 Filistinli yaralandı.

İsrail mahkemesi, işgal altındaki Kudüs'te bulunan Silvan Mahallesi'de yaşayan Filistinlileri evlerinden zorla çıkartılmasına ilişkin duruşma sırasında, Filistinliler ile İsrail güçleri arasında mahkeme önünde yaşanan arbedede 2 Filistinli yaralandı.

İsrail mahkemesinin daha önce verdiği Kudüs'te bulunan Silvan Mahallesi'nde yaşayan Filistinlilerin evlerinden zorla çıkartılması kararına Filistinliler itiraz etmişti. Filistinliler, itirazın ardından bugün yeniden görülen duruşma sırasında Kudüs'te bulunan İsrail mahkemesi önünde protesto gerçekleştirdi. Filistin bayrağı taşıyan Filistinliler, "İsrail arazimi, evimi, ömrümü çalıyor" yazılı pankart taşıdı. İsrail güçlerinin Filistinlilere müdahale etmesi sonucu arbede yaşandı. İsrail güçlerinin müdahalesi sonucu 2 Filistinli yaralanırken, İsrail güçleri bir Filistinliyi de gözaltına aldı.

Mahkeme ise, nihai kararın açıklanacağı duruşmayı ertelediğini açıkladı.

(Jeries Bassier/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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