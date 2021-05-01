Son Dakika | İsrail, Kudüs'teki Kıyamet Kilisesi'nde "kutsal ateş" ayinine katılmak isteyen bazı Hristiyanları engelledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son Dakika | İsrail, Kudüs'teki Kıyamet Kilisesi'nde "kutsal ateş" ayinine katılmak isteyen bazı Hristiyanları engelledi

Anadolu Ajansı / Zeynep Tüfekçi Gülay - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Kıyamet Kilisesi'nde "kutsal ateş" ayinine katılmak isteyen bazı Ortodoks Hristiyanlara engel oldu.

İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Kıyamet Kilisesi'nde "kutsal ateş" ayinine katılmak isteyen bazı Ortodoks Hristiyanlara engel oldu.

Aralarında papazların da bulunduğu Ortodoks Hristiyanlar, "kutsal ateş" ayinine katılmak üzere Hristiyanlığın kutsal mekanlarından sayılan Doğu Kudüs'teki Kıyamet Kilisesi'nin olduğu bölgeye yürüdü.

Hristiyan inancına göre "Hazreti İsa'nın çarmıha gerilip öldüğü ve daha sonra yeniden dirildiğine" inanılan gün dolayısıyla düzenlenen ayine katılmak isteyen Hristiyanlar, kiliseye çıkan dar sokaklarda İsrail polisinin engeliyle karşılaştı.

Sosyal medyada yer alan videolarda, İsrail polisinin, Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde kiliseye çıkan yolları kapatarak bazı Hristiyanların geçişine izin vermediği görülüyor.

Görgü tanıkları, İsrail polisinin, geçişlere engel olmak için demir barikatlar kurduğunu, yalnızca bazı

din adamları ve az sayıda Ortodoks Hristiyan'ın kiliseye ilerleyebildiğini anlattı.

Bu yıl ayine katılımcı sayısına ilişkin kısıtlama yok

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında geçen yıl düzenlenen "kutsal ateş" ayinine getirilen kısıtlamaların aksine bu yıl katılımcı sayısına ilişkin herhangi bir kısıtlama getirilmemişti.

Hristiyanlığın kutsal mekanlarından sayılan Kıyamet Kilisesi, Doğu Kudüs'te bulunuyor. Hristiyanlar Hazreti İsa'nın bu kilisede çarmıha gerildiğine, ardından da göğe yükseldiğine inanıyor.

Hıristiyanlığın farklı mezhepleri arasında tarih boyunca çekişme konusu olan Kıyamet Kilisesi'nin anahtarları ise Filistinli Müslüman 2 ailede duruyor.

Sultan Abdülmecid, Hristiyanlar arasındaki kavgaya sona vermek için kilisenin anahtarını Kudüs eşrafından Müslüman 2 aileye teslim etmişti. Bugün hala kiliselerin kapısı bu Müslüman aileler tarafından açılıp kapatılıyor.

Son Dakika | İsrail, Kudüs'teki Kıyamet Kilisesi'nde 'kutsal ateş' ayinine katılmak isteyen bazı Hristiyanları engelledi
Son Dakika | İsrail, Kudüs'teki Kıyamet Kilisesi'nde 'kutsal ateş' ayinine katılmak isteyen bazı Hristiyanları engelledi
Son Dakika | İsrail, Kudüs'teki Kıyamet Kilisesi'nde 'kutsal ateş' ayinine katılmak isteyen bazı Hristiyanları engelledi
Son Dakika | İsrail, Kudüs'teki Kıyamet Kilisesi'nde 'kutsal ateş' ayinine katılmak isteyen bazı Hristiyanları engelledi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Tüfekçi Gülay

Atını asansörle lüks apartmanın üst katına çıkardı, ifadesi olaydan daha vahim
Atını asansörle lüks apartmanın üst katına çıkardı, ifadesi olaydan daha vahim
İsrail'de asansöre at bindirmeye çalışan 2 kişiye gözaltı
İsrail'de asansöre at bindirmeye çalışan 2 kişiye gözaltı
İsrail'de 44 kişinin öldüğü katliam gibi kutlamanın görüntüleri ortaya çıktı
İsrail'de 44 kişinin öldüğü katliam gibi kutlamanın görüntüleri ortaya çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Vedat Bilgin Ruhsar Pekcan Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Müge Anlı Cem Yılmaz Burcu Biricik
Spor Diego Gomes Gökhan Töre Gökhan Gönül Hüseyin Göçek
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Ramazan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son Dakika | İsrail, Kudüs'teki Kıyamet Kilisesi'nde "kutsal ateş" ayinine katılmak isteyen bazı Hristiyanları engelledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.5.2021 18:38:37. #1.15#

title