İsrail'in Suriye'nin doğusuna düzenlediği saldırılarda İran destekli gruplardan 25 terörist öldü

İsrail'in, Suriye'nin doğusundaki Deyrizor iline gece geç saatlerde düzenlediği hava saldırılarında İran Devrim Muhafızları Ordusunun emrindeki yabancı gruplara mensup 25 terörist öldü.

İsrail savaş uçaklarının, gece geç saatlerde, Deyrizor kent merkezi ve kırsalına yönelik hava saldırılarında Esed rejimi saflarında yer alan İran destekli yabancı terörist gruplara ait bazı askeri noktaları ve silah depolarını bombaladığı ortaya çıktı.

AA muhabirinin yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, kent merkezindeki "Baas Öncüleri Kampı", askeri güvenlik şubesi, Ummal semtindeki (İşçiler semti) bazı askeri noktalar, Deyrizor'un batı kırsalındaki Ayyaş bölgesi ile doğu kırsalındaki Mayadin ilçesi ve Irak sınırındaki Elbu Kemal ilçesinde Hazzam ve çöl bölgeleri hedef alındı.

Saldırılarda, İran destekli yabancı gruplara mensup 25 terörist öldü.

Esed rejiminin haber ajansı SANA da askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, Deyrizor'a düzenlenen hava saldırısından İsrail'i sorumlu tutmuştu.

İran destekli grupların Deyrizor'daki varlığı

Suriye-Irak sınırındaki Deyrizor, İran'dan Lübnan'a uzanan kara bağlantısını sağlayan kent konumunda bulunuyor. Irak ve Ürdün'den gelen boru hatları ve ticaret yolları da bu kentten geçiyor.

Deyrizor il merkezi, batısı ve doğusundaki bazı bölgeler, İran destekli grupların ve Rusya'nın yardımıyla Kasım 2017'de DEAŞ'ın çekilmesinin ardından Esed rejiminin eline geçti.

Rejimin kara gücü haline gelen İran destekli yabancı terörist gruplar, yoğun şekilde Deyrizor'da varlık gösteriyor.

Sünni Arapların yaşadığı Deyrizor'da konuşlu İran, Irak, Lübnan, Afganistan ve Pakistan kökenli grupları, İran Devrim Muhafızları Ordusu mensupları komuta ediyor.

Fırat Nehri'nin doğusunda kalan Deyrizor toprakları ise ABD destekli terör örgütü YPG/PKK'nın işgalinde bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mohamad Misto