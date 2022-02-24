İsrail'in Rekor Kırdıran Dev Çilekleri
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İsrailli bir çiftçi yetiştirdiği dev çileklerden biriyle rekor kırdı.
İsrailli bir çiftçi yetiştirdiği dev çileklerden biriyle rekor kırdı. Çiftçi Chahi Ariel'in Guinness Rekorlar Kitabı'na giren 'ilan' çileği 289 gram ağırlığında; çileğin uzunluğu 18 santimetre, kalınlığı 4 santimetre ve çapı da 34 santimetre. Geçen yıl toplanan mahsulün içinde bulunan dev çilek, rekor başvurusu sonuçlanana kadar buzlukta saklandı
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