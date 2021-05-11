İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Filistin'e saldırıları Mersin'de protesto edildi
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İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Filistin'e saldırıları Mersin'de protesto edildi

İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Filistin'e saldırıları Mersin'de protesto edildi
İhlas Haber Ajansı / KORAY ÜNLÜ - Haberler | Güncel

Mersin Filistin Dayanışma Grubu üyeleri, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etti.

Mersin Filistin Dayanışma Grubu üyeleri, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etti. Grup, attıkları sloganlarla tepkilerini dile getirdi.

Mersin Filistin Dayanışma Grubu üyeleri, bugün ikindi namazı sonrası Ulu Cami önünde bir araya geldi. İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla toplanan vatandaşlar, tekbir getirip, sloganlar atarak İsrail'e tepki gösterdi. Grup adına açıklama yapan Resul Çelik, Mescid-i Aksa'nın ve Filistinlilerin bir kez daha işgalci İsrail'in saldırısı altında olduğunu söyledi. Yıllardır Filistinlilerin en temel insan haklarının ve uluslararası hukukunun İsrail tarafından hiçe sayıldığını belirten Çelik, "Siyonist yönetimin bu yıl da mübarek Ramazan ayında Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa'yı kirletmeye çalıştıklarını maalesef görmekteyiz. Bu yapılan zulme direnen başta mazlum Filistinliler olmak üzere bu mezalime karşı kalkan tüm Müslümanların yayındayız. İsrail bir yalan üzerine kurulmuştur. Siyonist rejimin oluşturduğu bu yalan düzeni elbette yenilecektir" dedi.

"İsrail işgal ettiği Filistin topraklarından hızla geri çekilmelidir"

İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarından hızla geri çekilmesi gerektiğini vurgulayan Çelik, "1967 sınırlarına geri dönmelidir. İşgal edilen topraklar hak sahibi olan Filistinlilere iade edilmelidir. Ayrıca zorla ele geçirdikleri Filistinlilerin evlerini ve mallarını derhal iade etmelidirler. Mescid-i Aksa ve çevresi Müslümanların kutsal alanı olup, bu alana hiçbir şekilde İsrail askerlerinin girmemesi gerekmektedir. Radikal Yahudilerin Mescid-i Aksa ve çevresinde gösteri ve taşkınlık yapması engellenmelidir. Vatandaşlarımız İsrail menşeili ürünlerini satın almayarak İsrail'e ekonomik yaptırım uygulamalıdır. Müslüman ülke yöneticileri Kudüs gündemli olarak olağanüstü toplantı yapıp, Kudüs'te görev yapacak barış gücü oluşturmalı ve askeri personel sevkiyatı yapmalıdır" şeklinde konuştu.

Mescid-i Aksa'nın barış dini İslam'ın ve Müslümanların mabedi olduğunun altını çizen Çelik, "Bununla birlikte, bu kutlu mabet barış ve huzur için bütün insanların haremidir. Herkes bilsin, duysun ve inansın ki Kudüs Filistindir, Kudüs İslam şehridir. Kudüs, bütün inançların medeniyet birikimidir. Herkes şunu görecek ki Filistin özgür ve bağımsız yaşayacak. Filistin, siyonist işgalden, Filistinliler siyonist vahşetten çok yakında azade olacaktır. İnanıyor ve iman ediyoruz, zulüm değil adalet hakim olacaktır" ifadelerini kullandı.

Basın açıklamasının ardından Mersin İl Müftüsü Şaban Kondi, zor durumda olan Filistinliler için dua etti. - MERSİN

İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Filistin'e saldırıları Mersin'de protesto edildi
İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Filistin'e saldırıları Mersin'de protesto edildi
İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Filistin'e saldırıları Mersin'de protesto edildi
İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Filistin'e saldırıları Mersin'de protesto edildi
İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Filistin'e saldırıları Mersin'de protesto edildi
İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Filistin'e saldırıları Mersin'de protesto edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KORAY ÜNLÜ

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