İsrail'in Mescid-i Aksa saldırıları Adıyaman'da protesto edildi

Adıyaman'da, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'da nöbet tutan Filistinlilere saldırısı kınandı.

Adıyaman'da, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'da nöbet tutan Filistinlilere saldırısı kınandı.

Filistin bayrağı taşıyan bir grup, Yeni otogar önünde bir araya geldi. Araçlarıyla konvoy oluşturan gruptakiler, buradan Altınşehir Mahallesi Küçük Sanayi Sitesine kadar gitti.

İHH Adıyaman Şube Başkanı Mehmet Halit Tekbaş, burada yaptığı konuşmada, İsrail'in zulmünü kınamak için bir araya geldiklerini söyledi.

Tekbaş, "Uluslararası camiada devlet vasfı taşıyan ama gerçekte son derece terör devleti gibi davranan İsrail'in türlü entrikalarla mübarek şehri, Kudüs'ü Yahudileştirme politikaları devam etmektedir. Tüm Müslümanların toprağı Kudüs ve kutsal mabedimiz Mescid-i Aksa'da yaşananlara karşı Müslüman devletler ve İslam İşbirliği Teşkilatı acilen tavır sergilemelidir." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül