İsrail'in Londra Büyükelçiliği önünde Şeyh Cerrah protestosu - Haberler
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İsrail'in Londra Büyükelçiliği önünde Şeyh Cerrah protestosu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

- İsrail'in Londra Büyükelçiliği önünde Şeyh Cerrah protestosu İsrail'in Londra Büyükelçiliği önünde, Filistinlilerin Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde evlerinden tahliyeye zorlanması protesto edildi.

- İsrail'in Londra Büyükelçiliği önünde Şeyh Cerrah protestosu

LONDRA - İsrail'in Londra Büyükelçiliği önünde, Filistinlilerin Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde evlerinden tahliyeye zorlanması protesto edildi.

İsrail yönetimi tarafından Filistinlilerin Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki evlerinden tahliyeye zorlanmasına karşı İngiltere'nin başkenti Londra'da protesto gerçekleştirildi. İsrail'in Londra Büyükelçiliği önünde toplanan 500'den fazla Filistinli ve siyonizm karşıtı Yahudi, Şeyh Cerrah'tan tahliye edilen Filistinlilerle dayanışma içinde olduklarını belirtti. İsrail'e yaptırım uygulanmasını talep eden protestocular, Batılı ülkelerin İsrail'e verdiği desteğinin son bulmasını istedi. Protestocular, "Özgür Filistin", "İsrail'e yaptırım" ve "Şeyh Cerrah'ı Kurtarın" yazılı pankartlar taşıyarak gösterinin ardından yürüyüşe geçti.

İsrail'in Londra Büyükelçiliği önünde Şeyh Cerrah protestosu

İsrail'in Londra Büyükelçiliği önünde Şeyh Cerrah protestosu

İsrail'in Londra Büyükelçiliği önünde Şeyh Cerrah protestosu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Londra Büyükelçiliği, Protesto, Londra, İsrail, 3. Sayfa, Güncel, Haber

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