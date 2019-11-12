İsrail'in güneyinde gergin bekleyiş sürüyor (1)

12.11.2019 17:47 | Son Güncelleme: 12.11.2019 17:50

Gazze'den atılan roketin Sderot kentinde bir tekstil fabrikasına isabet etmesi sonucu çıkan yangın

İsrail itfaiyesinin fabrikadaki yangını söndürmeye çalışması

Yangın sebebiyle yükselen dumanlar

Yanan fabrikanın sahibi Avi Barssessat ile röportaj İsrail ordusunun İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyelerinin önde gelen komutanlarından Beha Ebu'l Ata'nın Gazze Şeridi'ndeki evine düzenlediği saldırıyla başlayan, Gazze'den atılan roketlerle yükselen tansiyon nedeniyle İsrail'in güneyinde gergin bekleyiş sürüyor.

İsrail askerleri, atılan roketler nedeniyle Gazze sınırına yakın bölgelere giden birçok yolu ulaşıma kapattı.

Gazze sınırına yakın bölgelerde sokakların boş olması, artan tansiyon nedeniyle bölge sakinlerinin evlerinde kalmayı tercih ettiğini gösteriyor.

Tüm okulların tatil edildiği bölgede, tren seferleri de iptal edildi.

Roket fabrikaya isabet etti

Öte yandan Gazze'den atılan roketin Sderot kentinde bir tekstil fabrikasına isabet etmesi sonucu yangın çıktı.

İsrail itfaiyesi fabrikadaki yangını söndürmeye çalışırken, alevler çevredeki iş yerlerine de sıçradı.

Yanan fabrikanın sahibi Avi Barssessat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sabah erken saatlerde bir patlama duyduğunu, iş yerine geldiğinde alevlerle karşılaştığını söyledi.

Barssessat, artan gerilim nedeniyle sabah iş yerini açmadığını, bu sebeple roketin isabet ettiği anda fabrikada kimsenin bulunmadığını ifade etti.

Kaynak: AA