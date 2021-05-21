İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları Bergama'da protesto edildi
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İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları Bergama'da protesto edildi

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları Bergama'da protesto edildi
Anadolu Ajansı / Mehmet Ezgin - Haberler | Güncel

İzmir'in Bergama ilçesinde, İsrail'in Mescid-i Aksa ve Filistinlilere yönelik saldırıları kınandı.

İzmir'in Bergama ilçesinde, İsrail'in Mescid-i Aksa ve Filistinlilere yönelik saldırıları kınandı.

Haluk Elbe Toplantı Salonunda bir araya gelen sivil toplum kuruluşları temsilcileri adına AK Parti İlçe Başkanı Güven Yakar açıklama yaptı.

Yakar, açıklamasında, üç semavi dinin inananları tarafından da kutsal kabul edilen Kudüs'te Müslümanlara yaşam hakkı verilmediğini vurguladı.

Dünyanın her yerinde protesto gösterilerinin düzenlendiğini buna rağmen İsrail'in Müslümanları öldürmeyi sürdürdüğünü kaydeden Yakar, "Bir halk yok oluyor, sanki tarih sahnesinden siliniyor ve her şey biz yaşanırken bizim gözlerimizin önünde oluyor. " ifadelerini kullandı.

Yakar, Filistinlilere yönelik saldırıların artık sona ermesi gerektiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Zulmün durdurulması için bir şeyler yapılması gerektiğine inanıyoruz aksi halde dünya yaşanması daha zor bir yer haline getirecek. Birleşmiş Milletler, İslam İşbirliği Teşkilatı gibi kurumlara hatta demokrasi, insan hakları, özgürlük, adalet gibi kavramlara da artık insanların güveni kalmayacak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ezgin

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