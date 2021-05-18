İsrail güçlerinin attığı infilak etmemiş bir MK-84 bombası bulundu
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İsrail güçlerinin attığı infilak etmemiş bir MK-84 bombası bulundu

İsrail güçlerinin attığı infilak etmemiş bir MK-84 bombası bulundu
Anadolu Ajansı / Ashraf Amra - Haberler | Güncel

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Evlerin arasına düşen patlamamış bombadan detaylar GAZZE - İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda kullandığı infilak etmeyen bombalar Filistinlileri tehdit ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Evlerin arasına düşen patlamamış bombadan detaylar GAZZE - İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda kullandığı infilak etmeyen bombalar Filistinlileri tehdit ediyor. Gazze kentinin batısında yer alan Er-Rimal Mahallesi sakinleri, İsrail güçlerinin attığı infilak etmemiş bir MK-84 genel maksat bombası buldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ashraf Amra

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