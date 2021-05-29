İsrail güçleri Kudüs'ün Şeyh Cerrah mahallesindeki Filistinlilere müdahale etti

Şeyh Cerrah Mahallesi'nde toplanan bir grup gösterici Protesto gösterisinden detaylar İsrail güçlerinin gösteriye sesli bomba ile müdahale etmesi İsrail güçleri Filistinli gazeteciyi gözaltına alması KUDÜS - Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde toplanan bir grup, İsrail'in Filistinlilere ait...