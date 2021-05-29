İsrail güçleri Kudüs'ün Şeyh Cerrah mahallesindeki Filistinlilere müdahale etti
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İsrail güçleri Kudüs'ün Şeyh Cerrah mahallesindeki Filistinlilere müdahale etti

Anadolu Ajansı / Faiz Abu Rmeleh - Haberler | Güncel

Şeyh Cerrah Mahallesi'nde toplanan bir grup gösterici Protesto gösterisinden detaylar İsrail güçlerinin gösteriye sesli bomba ile müdahale etmesi İsrail güçleri Filistinli gazeteciyi gözaltına alması KUDÜS - Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde toplanan bir grup, İsrail'in Filistinlilere ait...

Şeyh Cerrah Mahallesi'nde toplanan bir grup gösterici

Protesto gösterisinden detaylar

İsrail güçlerinin gösteriye sesli bomba ile müdahale etmesi

İsrail güçleri Filistinli gazeteciyi gözaltına alması KUDÜS - Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde toplanan bir grup, İsrail'in Filistinlilere ait bazı evleri boşaltma kararını protesto etti. İsrail güçleri, gösteriye müdahale etti.

İsrail güçleri Kudüs'ün Şeyh Cerrah mahallesindeki Filistinlilere müdahale etti
İsrail güçleri Kudüs'ün Şeyh Cerrah mahallesindeki Filistinlilere müdahale etti
İsrail güçleri Kudüs'ün Şeyh Cerrah mahallesindeki Filistinlilere müdahale etti
İsrail güçleri Kudüs'ün Şeyh Cerrah mahallesindeki Filistinlilere müdahale etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Faiz Abu Rmeleh

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