İsrail erken genel seçimleri sandık çıkış sonuçları: Netanyahu çoğunluğu sağlayamadı

İsrail erken genel seçimleri sandık çıkış sonuçları: Netanyahu çoğunluğu sağlayamadı

İsrail'de yapılan erken genel seçimin sandık çıkış anketlerine göre Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi ile eski Genelkurmay Başkanı Benny Gantz'ın liderliğindeki Mavi-Beyaz İttifakı yarışı başa baş götürdü.

17.09.2019 23:15
İsrail erken genel seçimleri sandık çıkış sonuçları: Netanyahu çoğunluğu sağlayamadı

İsrail'de yapılan erken genel seçimin sandık çıkış anketlerine göre Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi ile eski Genelkurmay Başkanı Benny Gantz'ın liderliğindeki Mavi-Beyaz İttifakı yarışı başa baş götürdü. Ancak Netanyahu parlamentoda çoğunluğu sağlayamadı.


Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi 120 sandalyeli İsrail parlamentosu Knesset'te 31 ila 33 sandalye alırken Gantz'ın Mavi-Beyaz İttifakı 32 ila 34 sandalye ile temsil hakkı elde etti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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