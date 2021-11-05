İsrail, depremi saniyeler içinde tespit edip bildiren bir uyarı sistemi kurdu

Sistem, yıkım dalgalarının merkez üssünden yerleşim bölgelerine doğru yayıldığı kritik anda harekete geçiyor ve bölge halkının güvenli yerlere tahliyesine imkan sağlıyor.

İsrail'de hükümete bütün jeolojik konularda tavsiye vermekle sorumlu kamu kuruluşu GSI, uyarı sistemi ülke genelinde tektonik olarak aktif bölgelerde bulunan büyük jeolojik fayların yakınında kurulmuş 120 sismometre ağından oluştuğunu belirtti.

Sistem yer hareketlerine dair verileri Kudüs'teki GSI Sismoloji Bölümü komuta ve kontrol merkezine sürekli iletebiliyor.

Bir deprem olduğunda, ilk deprem dalgasından elde edilen verilere dayanarak, yerinin ve şiddetinin ilk tespiti birkaç saniye içinde elde edilebilecek.

İlk tespite göre deprem dalgalarının öncesinde nüfus alanlarına ulaşan bir uyarı gönderilecek.

Xinhua - Son Dakika Haberleri

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