İsrail'den Gazze'ye hava ve topçu saldırısı - Haberler
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İsrail'den Gazze'ye hava ve topçu saldırısı

İhlas Haber Ajansı / Hamad Alnajjar - Haberler | Güncel

- İsrail'den Gazze'ye hava ve topçu saldırısı İsrail, Gazze Şeridi'ne hava ve topçu saldırısı düzenledi.

- İsrail'den Gazze'ye hava ve topçu saldırısı

GAZZE - İsrail, Gazze Şeridi'ne hava ve topçu saldırısı düzenledi.

İsrail'in, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne gerçekleştirdiği hava ve topçu saldırısında Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarına ait bazı noktaların hedef alındığı bildirildi. İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, saldırının Gazze'den İsrail'e iki roketin ateşlenmesine yanıt olarak düzenlendiği belirtildi. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığı da ifade edildi.

İsrail ordusu, dün Gazze'den 2 roketin atıldığını ve bunların Guş Dan bölgesi açıklarında Akdeniz'e düştüğünü ileri sürmüştü.

İsrail'den Gazze'ye hava ve topçu saldırısı

İsrail'den Gazze'ye hava ve topçu saldırısı

İsrail'den Gazze'ye hava ve topçu saldırısı

İsrail uçakları Gazze Şeridi'ne hava saldırısı düzenledi

İsrail uçakları Gazze Şeridi'ne hava saldırısı düzenledi

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