İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı
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İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

21.10.2020 00:31 | Son Güncelleme: 21.10.2020 00:34
İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

İsrail uçakları, Gazze'de bir noktaya hava saldırısı düzenledi.

İsrail uçakları, Gazze'de bir noktaya hava saldırısı düzenledi.

İsrail ordu sözcüsü Avichay Adraee, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Hamas'a ait bir tünelin savaş uçaklarıyla vurulduğunu belirtti.

Adraee, söz konusu saldırının Gazze'den İsrail'e roket atılması nedeniyle gerçekleştirildiğini ifade etti.

Öte yandan görgü tanıkları, saldırıda, Gazze'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah'ın doğusunda bulunan tarım arazisinin en az 3 roketle hedef alındığını belirtti.

Saldırıda can kaybı yaşanmadığı aktarıldı.

İsrail ordusu daha önce yaptığı açıklamada, Gazze'den Yahudi yerleşim birimleri yönünde atılan bir roketin etkisiz hale getirildiğini duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu

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