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İsrail'deki müzik yarışmasına damga vuran Türkçe şarkı! Genç kadın jürileri büyüledi

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

İsrail'de düzenlenen X Factor isimli müzik yarışmasına katılan Gali Ben Shushan, seslendirdiği Akşam Olmadan Gel şarkısıyla jürileri kendine hayran bıraktı.

Zeynep Avcı'nın O Ses Almanya'da Tan Taşçı'nın Yalan şarkısını söyleyerek gündeme oturmasının ardından bir yarışmada daha Türkçe şarkı söylendi. İsrail'de yayınlanan X Factor yarışmasında söylenen Türkçe şarkı, jürilerin beğenisini topladı.

SELAMİ ŞAHİN'İ ŞARKISINI SÖYLEDİ

Yarışmaya katılan Gali Ben Shushan isimli yarışmacı, söz ve müziği Selami Şahin'e ait olan Akşam Olmadan Gel şarkısını seslendirdi. Söylediği şarkıya piyanosuyla eşlik eden Shushan, performansıyla jürilerden tam not aldı.

İsrail'deki müzik yarışmasına damga vuran Türkçe şarkı! Genç kadın jürileri büyüledi

ZEYNEP AVCI DA O SES ALMANYA'YA DAMGA VURMUŞTU

Almanya'da yaşayan Türk kızı Zeynep Avcı da geçtiğimiz ay Almanya'da yayınlanan O Ses Almanya yarışmasına katılmış ve Tan Taşçı'nın Yalan isimli şarkısını okumuştu. Güçlü sesiyle büyük alkış toplayan Avcı, 4 jüri üyesini de döndürmüştü.

İsrail'deki müzik yarışmasına damga vuran Türkçe şarkı! Genç kadın jürileri büyüledi

Zeynep Avcı, performansıyla O Ses Almanya'ya damga vurduZeynep Avcı, performansıyla O Ses Almanya'ya damga vurdu

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Ecem Altan
Ecem Altan
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