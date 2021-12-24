İsrail askerlerinden Şeyh Cerrah'a destek gösterisine sert müdahale - Haberler
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İsrail askerlerinden Şeyh Cerrah'a destek gösterisine sert müdahale

AA / Faiz Abu Rmeleh - Haberler | Güncel

İşgal altındaki Doğu Kudüs"te Şeyh Cerrah Mahallesi'ne destek gösterisi düzenlendi.

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İşgal altındaki Doğu Kudüs"te Şeyh Cerrah Mahallesi'ne destek gösterisi düzenlendi. Onlarca Filistinli ve İsrailli gösterici ve aktivistin katıldığı gösteride Şeyh Cerrah'a destek sloganları atıldı. İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesinin 29 Aralık'a kadar evlerini tahliye etmeleri kararı verdiği Salim ailesinin evinin önünde toplanan aktivistlere İsrail askerleri göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti. Göstericilere sert müdahalede bulunan İsrail askerleri bazı aktivistleri göz altına aldı.

İsrail askerlerinden Şeyh Cerrah'a destek gösterisine sert müdahale

İsrail askerlerinden Şeyh Cerrah'a destek gösterisine sert müdahale

İsrail askerlerinden Şeyh Cerrah'a destek gösterisine sert müdahale

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AA / Faiz Abu Rmeleh - Son Dakika Haberleri

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