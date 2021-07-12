İsrail askerinin yaraladığı Filistinli genç, sosyal medyadan canlı yayınla yardım çağrısında bulundu
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İsrail askerinin yaraladığı Filistinli genç, sosyal medyadan canlı yayınla yardım çağrısında bulundu

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Yaralı Filistinlinin yardım isteme anları İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine düzenlediği baskında 6 Filistinliyi yaraladığı, 3 kişiyi de gözaltına aldığı bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Yaralı Filistinlinin yardım isteme anları İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine düzenlediği baskında 6 Filistinliyi yaraladığı, 3 kişiyi de gözaltına aldığı bildirildi.

İsrail askerlerinin vurarak yaraladığı Filistinli bir genç, sosyal medya hesabından canlı yayın yaparak arkadaşlarından yardım çağrısında bulundu.

Videoda kanlar içinde görünen gencin, "Allah aşkına, ben buradayım" diyerek kendisini izleyenlerden yardım istediği görüldü.

İsrail askerinin yaraladığı Filistinli genç, sosyal medyadan canlı yayınla yardım çağrısında bulundu
İsrail askerinin yaraladığı Filistinli genç, sosyal medyadan canlı yayınla yardım çağrısında bulundu
İsrail askerinin yaraladığı Filistinli genç, sosyal medyadan canlı yayınla yardım çağrısında bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı

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