ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada "İspirto" kelimesinin kökeninin anlamı nedir? sorusu soruldu. Peki, Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

"İSPİRTO" KELİMESİNİN KÖKENİNİN ANLAMI NEDİR?

A: Komedi

B: Uzman

C: Yakıt

D: Ruh

Cevap: D