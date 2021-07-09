Isparta'yı karıştıran iddia! Okul müdürü genç kızın evinde yakalandı
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Isparta'yı karıştıran iddia! Okul müdürü genç kızın evinde yakalandı

Isparta'yı karıştıran iddia! Okul müdürü genç kızın evinde yakalandı
Haberler.com - Haberler | Güncel

Isparta'da okul müdürü ve aynı zamanda sendika başkan yardımcısı olan O.Ç., iddiaya göre aynı apartmanda komşusu olan genç bir kızın evine izinsiz girdi. Bir süre sonra eve gelen genç kız, evde birinin olduğunu fark edip dışarıya kaçtı ve polisi aradı. Ekipler tarafından evde bir kanepe kenarında saklanırken yakalanan O.Ç. çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılırken, eşinin yaşanan olay sonrasında boşanma davası açtığı öğrenildi.

Isparta'da geçtiğimiz salı günü akşam saatlerinde yaşanan olayda, Anadolu Mahallesinde bulunan bir apartmanda ailesiyle birlikte yaşayan okul müdürü O.Ç. iddiaya göre aynı apartmandaki komşusu genç kızın evine habersiz girdi. Bir süre sonra eve gelen genç kız, evde bir kişinin olduğunu fark edince dışarıya kaçtı. Evin çelik kapısını kilitleyerek polisi arayıp yardım istedi. Eve gelen polisler içeriye girdiğinde O.Ç'nin bir kanepe kenarında saklandığını gördü. Gözaltına alınan O.Ç. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

SERBEST BIRAKILDI

Emniyetteki ifadesinin ardından mahkemeye çıkartılan O.Ç. serbest bırakılırken, genç kızın ise şikayetçi olduğu öğrenildi. Öte yandan yaşanan bu olayın ardından O.Ç'nin eşinin boşanma davası açtığı, kendisinin de sendika Başkan yardımcılığı görevinden istifa edeceği öğrenildi. Isparta'nın yerel sitelerinden Haber32'nin haberine göre sendika başkanının şehir dışında olması dolayısı ile istifasının kabul edilip edilmeyeceği henüz netlik kazanmadı. Konu ile ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından konuya ilişkin bir açıklama yapılması bekleniyor.

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