Isparta Uluborlu'da 4 bina, karantinaya alındı
ISPARTA'nın Uluborlu ilçesinde, koronavirüs vakası tespit edilmesi üzerine 4 bina, karantinaya alındı.
07.08.2020 12:04 | Son Güncelleme: 07.08.2020 12:43
ISPARTA'nın Uluborlu ilçesinde, koronavirüs vakası tespit edilmesi üzerine 4 bina, karantinaya alındı.
Uluborlu ilçesinde 4 kişiye yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine vaka sayısının artabileceği düşüncesiyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nca virüs tespit edilen kişilerin temaslı olduklarının bulunduğu anlaşılan 4 binanın karantinaya alınması kararlaştırıldı. İlçeye bağlı Kösehasan Mahallesi'ndeki 4 bina, dün itibarıyla karantinaya alındı.
Kaynak: DHA