Isparta Sütçüler'deki orman yangını 2'nci gününde (5)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Isparta Sütçüler'deki orman yangını 2'nci gününde (5)

Isparta Sütçüler'deki orman yangını 2'nci gününde (5)
Demirören Haber Ajansı / Kemal Erben - Haberler | Güncel

KOVADA MİLLİ PARKI'NDA YANGINIsparta'nın Eğirdir ilçesinde bulunan Kovada Milli Parkı'ndaki ormanlık alanda, saat 21.00 sıralarında yangın başladı.

KOVADA MİLLİ PARKI'NDA YANGIN

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde bulunan Kovada Milli Parkı'ndaki ormanlık alanda, saat 21.00 sıralarında yangın başladı. Yangına çok sayıda arazöz, itfaiye aracı ve vatandaşlar müdahale etti. Arazinin dağlık bölümüne araçlar ulaşamadığı için iş makinelerinin yol açması bekleniyor. Yüzlerce vatandaş da dünyaca ünlü Kovada Milli Parkı'ndaki yangını söndürmek için seferber oldu. Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök, yangını duyar duymaz olay yerine gitti.

Kemal ERBEN/EĞİRDİR,


Isparta Sütçüler'deki orman yangını 2'nci gününde (5)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kemal Erben

146 yangın kontrol altına alındı, 8 noktada alevlere müdahale ediliyor! İşte il il son durum
146 yangın kontrol altına alındı, 8 noktada alevlere müdahale ediliyor! İşte il il son durum
Bakan Pakdemirli: 'Isparta'da Sütçüler mevkisinde 11.30 sularında bir yangın daha çıktı.
Bakan Pakdemirli: "Isparta'da Sütçüler mevkisinde 11.30 sularında bir yangın daha çıktı.
Son dakika haberleri! Isparta'da çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor
Son dakika haberleri! Isparta'da çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Murat Kurum Meral Akşener Mustafa Varank Ömer Halisdemir
Magazin Gülşen Gülben Ergen Haluk Levent Şeyma Subaşı
Spor Muslera Ali Koç Eda Erdem Burak Elmas Metin Oktay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Isparta Sütçüler'deki orman yangını 2'nci gününde (5) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.8.2021 23:08:33. #1.14#

title