ISPARTA Komandolardan gövde gösterisi
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ISPARTA Komandolardan gövde gösterisi

06.03.2021 16:19 | Son Güncelleme: 06.03.2021 16:26

Komandolardan gövde gösterisiATATÜRK'ün Eğirdir'e gelişinin 91. yılı kutlamaları kapsamında Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'nca hazırlanan programda komandolar gövde gösterisi yaptı.

Komandolardan gövde gösterisi

ATATÜRK'ün Eğirdir'e gelişinin 91. yılı kutlamaları kapsamında Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'nca hazırlanan programda komandolar gövde gösterisi yaptı.

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Eğirdir'e gelişinin 91. yılı törenle kutlandı. Programa Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik, Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tümgeneral Emre Tayanç, Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök, protokol, siyasiler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kahraman komandoların Atatürk'ün geldiği ve konakladığı tarihi demir köprü üzerinde yaptıkları gösteriler nefes kesti. Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığının envanterinde bulunan silah ve teçhizatlar da sergilenerek katılımcılara tanıtıldı.

ISPARTA Komandolardan gövde gösterisi
ISPARTA Komandolardan gövde gösterisi
ISPARTA Komandolardan gövde gösterisi
ISPARTA Komandolardan gövde gösterisi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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