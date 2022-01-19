Isparta'da sosyal medya dolandırıcıları tutuklandı - Haberler
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Isparta'da sosyal medya dolandırıcıları tutuklandı

Isparta'da sosyal medya dolandırıcıları tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Isparta merkezli 10 ilde internetten dolandırıcılık yapanlara yönelik operasyon düzenlendi.

ISPARTA (İHA) - Isparta merkezli 10 ilde internetten dolandırıcılık yapanlara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 12 şahıs gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklandı.

Isparta Emniyet Müdürlüğüne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internet üzerinden vatandaşların dolandırıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Isparta merkezli Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Bolu, Çorum, İstanbul, Samsun ve İzmir'de yapılan operasında, internet üzerinden dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda birçok kredi kartı, dijital materyal ve teknolojik cihaza el konuldu.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyet ekipleri tarafından Isparta'ya getirildi. 12 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından Isparta Adliyesine sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.D., Ö.F.S., O.Ş., E.D., B.Y., Z.G. ve A.D. tutuklandı. Diğer 5 şüpheli ise serbest kaldı. - ISPARTA

Isparta'da sosyal medya dolandırıcıları tutuklandı

Isparta'da sosyal medya dolandırıcıları tutuklandı

Isparta'da sosyal medya dolandırıcıları tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Siber Suçlarla Mücadele, Dolandırıcılık, Isparta, 3. Sayfa, Haber

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