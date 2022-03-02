Isparta'da okullara 1 gün kar tatili (2) - Haberler

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Isparta'da okullara 1 gün kar tatili (2)

Demirören Haber Ajansı, Ali Çevikbaş - Güncel
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Isparta'da okullara 1 gün kar tatili (2)

350 PERSONELLE KAR MÜCADELESİKentte etkili olan kar yağışı nedeniyle Isparta Belediyesi'nden yapılan açıklamada, 350 personelle karla mücadele edildiği belirtildi.

350 PERSONELLE KAR MÜCADELESİ

Kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle Isparta Belediyesi'nden yapılan açıklamada, 350 personelle karla mücadele edildiği belirtildi. Açıklamada, "İlimizde yaşanan yoğun kar yağışından dolayı kar temizleme faaliyetlerinin aksamaması ve trafikte olumsuz durumların yaşanmaması için özel araçla trafiğe çıkılmaması ve kar kürüme faaliyetinin devam edebilmesi için araçlarınızı tek taraflı park etmeniz önemle rica olunur" denildi.

SDÜ VE ISUBÜ'DE EĞİTİME ARA

Süleyman Demirel Üniversitesi ve Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nde de eğitime 1 gün ara verildi. SDÜ'den yapılan açıklamada, "İlimizde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 3 Mart Perşembe günü işlenecek bütün dersler, çevrim içi yapılacaktır. Ayrıca görev yapan engelli ve hamile personel, 3 Mart Perşembe günü idari izinli sayılacaktır" denildi.

AĞAÇ DALLARI KESİLİYOR, ELEKTRİK TELLERİ TEMİZLENİYOR

Isparta'da kar yağışı sonrası ekipler bir yandan ağaçların dallarını kesiyor, diğer yandan elektrik tellerini temizliyor. Ekipler olası bir elektrik arızası yaşanmaması için mücadele ediyor.


Demirören Haber Ajansı / Ali Çevikbaş - Güncel

Isparta, Mart, kar, Güncel, Haberler

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