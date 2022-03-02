Isparta'da okullara 1 gün kar tatili (2)

350 PERSONELLE KAR MÜCADELESİ

Kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle Isparta Belediyesi'nden yapılan açıklamada, 350 personelle karla mücadele edildiği belirtildi. Açıklamada, "İlimizde yaşanan yoğun kar yağışından dolayı kar temizleme faaliyetlerinin aksamaması ve trafikte olumsuz durumların yaşanmaması için özel araçla trafiğe çıkılmaması ve kar kürüme faaliyetinin devam edebilmesi için araçlarınızı tek taraflı park etmeniz önemle rica olunur" denildi.

Isparta'da kar yağışı sonrası ekipler bir yandan ağaçların dallarını kesiyor, diğer yandan elektrik tellerini temizliyor. Ekipler olası bir elektrik arızası yaşanmaması için mücadele ediyor.