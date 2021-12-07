Isparta'da minareye yıldırım düştü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Isparta'da minareye yıldırım düştü

Demirören Haber Ajansı / Nurettin Arkan - Haberler | Güncel
Isparta'da minareye yıldırım düştü

ISPARTA'nın Eğirdir ilçesine bağlı Barla köyünde yıldırım düşen camide yangın çıktı.

ISPARTA'nın Eğirdir ilçesine bağlı Barla köyünde yıldırım düşen camide yangın çıktı. Endişe yaratan olay anı köylüler tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Eğirdir ilçesine bağlı Barla köyünde bulunan Merkez Camisi minaresinde bulunan paratonere akşam saatlerinde isabet eden yıldırım yangına neden oldu. Minarenin şerefesinin üst bölümünde yer alan kablolar alev aldı. Rüzgarın da etkisiyle yanan parçalar caminin kubbelerine düştü.Köyde bulunan yangın söndürme tankeri ile ilk müdahale yapılırken, Eğirdir Belediyesi İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Köylüleri endişelendiren olay anı bir kişi tarafından cep telefonu ile görüntülendi.


Isparta'da minareye yıldırım düştü

Demirören Haber Ajansı / Nurettin Arkan - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title