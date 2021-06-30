Isparta'da kayıp gurbetçi, 1 gün sonra bulundu
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Isparta'da kayıp gurbetçi, 1 gün sonra bulundu

Isparta'da kayıp gurbetçi, 1 gün sonra bulundu
Demirören Haber Ajansı / Kemal Erben - Haberler | Güncel

ISPARTA'nın Aksu ilçesine, yaşadığı Danimarka'dan tatile gelen Ramazan Kayacan (51), dün hayvan otlatmaya çıktığı arazide kayboldu.

ISPARTA'nın Aksu ilçesine, yaşadığı Danimarka'dan tatile gelen Ramazan Kayacan (51), dün hayvan otlatmaya çıktığı arazide kayboldu. Arama çalışmaları sonucu Kayacan'a bu sabah köye 15 kilometre uzaklıkta ulaşıldı. 

Danimarka'dan tatil için Aksu ilçesine bağlı Karağı köyüne gelen Ramazan Kayacan, dün sabah saatlerinde inekleri otlatmaya çıkardı. Bir süre sonra hayvanların yanından ayrılan Kayacan, köyden uzaklaştı. Cep telefonuyla ulaşılamayan Kayacan, ailesiyle irtibat kuramadı. Kayacan'ın dönmemesi üzerine ailesi, AFAD ve jandarma ekiplerine durumu bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, köylülerin de desteğiyle arama çalışması başlattı. Yapılan çalışmaların ardından Kayacan, bu sabah köye 15 kilometre uzaklıkta bulundu. Ramazan Kayacan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kemal Erben

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