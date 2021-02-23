Isparta'da iki gündür kayıp avcı ormanda ölü bulundu
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Isparta'da iki gündür kayıp avcı ormanda ölü bulundu

23.02.2021 23:09 | Son Güncelleme: 23.02.2021 23:12
Isparta'da iki gündür kayıp avcı ormanda ölü bulundu

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde avlanmaya giden bir kişinin, ormanlık alanda cesedi bulundu.

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde avlanmaya giden bir kişinin, ormanlık alanda cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Çamharman köyünde yaşayan Ali Akkuş, iki günce önce ormana avlanmaya gitti.

Geri dönmeyen avcının yakınları durumu jandarmaya haber verdi. Köylülerle arama çalışması başlatan ekipler, ormanlık alanda Akkuş'un cesedini buldu.

Vücudunda herhangi bir yara izine rastlanmayan ve astım hastası olduğu öğrenilen Akkuş'un cenazesi, Yalvaç Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Demirtaş

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